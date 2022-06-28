Це буде гірше, ніж перед розпадом СРСР: що означає дефолт для Росії

У Росії настав дефолт за зовнішнім боргом. Зокрема, вночі 27 червня агенція Moody’s заявило, РФ таки допустила дефолт щодо євробондів.

– Психологічний фактор був головним, чому Путін і компанія намагалися до останнього уникнути дефолту, – заявив інвестиційний банкір Сергій Фурса.

За його словами, для Путіна це удар, бо саме на дефолті у 90-х він прийшов до влади у РФ.

Нині росіяни знову прокинулись у країні у стані дефолту. Росія не змогла розрахуватися з іноземними кредиторами. Країна мала б заплатити $100 млн. Хоча Росія і має долари з продажу нафти, проте через санкції вона фізично не може провести платіж.

– Це достатньо мала сума для дефолту, але навіть маючи гроші, вони не змогли їх витратити. Чудова алегорія із Золотим телям та Остапом Бендером, який нікуди не міг подіти своє золото, от у Росії настає саме такий період, – заявив нардеп Ярослав Железняк.

У той самий час офіційний Кремль традиційно починає розповідати казки, мовляв, жодного дефолту.

Зокрема прессекретар Путіна Дмитро Пєсков каже, що немає підстав цю ситуацію називати дефолтом.

Кредиторам пропонують розраховуватися рублями. Але навряд чи цивілізований світ на таке піде. Нині ж Росія винна ще близько $20 млрд іноземним інвесторам. І вони можуть відкрити ще один фронт проти Путіна. Зі свого боку, вони можуть у міжнародних судах вимагати конфіскації російського майна і виплати боргів.

Вплив санкцій, а тепер і дефолту точно на собі відчують пересічні росіяни, яким вже доводить купувати молоко по 129 рублів за літр.

Тож дефолт – це ще один цвях у труну економіки країни-терориста. Вибратися з цієї ями навіть після повалення путінського режиму буде дуже складно.

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