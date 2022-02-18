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Це було не дарма: вісім років тому розпочався найтрагічніший етап Революції гідності

Оксана Михайлова Журналістка Факти ICTV, ведуча рубрики «Огляд соцмереж» та кореспондентка сайту Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач

Сьогодні згадуємо справжні дні єднання українців, які вистояли у час, коли здавалося, все програно. 18 лютого почалася остання битва Революції Гідності, котра для багатьох українців і справді стала останньою.

18 лютого відбулася мирна хода активістів Майдану до Верховної Ради, що переросла у масові зіткнення з силовиками. Люди вимагали від влади рішень для виходу з кризи і врегулювання ситуації в країні, насамперед обмеження повноважень президента України шляхом повернення до Конституції України 2004 року.

Революція гідності

Фото: Depositphotos

Тодішня влада стягнула до урядового кварталу великі сили міліції (тодішня поліція, – Ред.), БРТ та два водомети, а у Маріїнському парку зібралися сотні тітушок.

На вулиці Шовковничній проти демонстрантів бійці спецпідрозділу Беркут застосували світлошумові гранати та помпові рушниці. Сутички між силовиками та євромайданівцями відбулися також у Маріїнському парку з боку метро Арсенальна.

О 16 годині міліція відтіснила протестувальників до Жовтневого палацу, а на вулиці Грушевського беркутівці захопили барикади та почали їх руйнувати. Також міліція зайняла Український дім і взяла під контроль Європейську площу.

Революція гідності

Фото: Depositphotos

Тоді в СБУ заявили про проведення антитерористичної операції на території всієї країни. Вони заявили, що готові “навести лад” всіма доступними способами. Почали закривати центральні станції метро, а згодом зупинили його повністю. Через чотири години силовики почали ще один штурм Майдану за допомогою бронетехніки.

У бік активістів безперервно летіли світлошумові гранати, а в бік Беркуту – піротехніка. На Майдані загорілася барикада, біля Будинку профспілок – намети. З боку Інститутської мітингувальники підпалили покришки. Через деякий час утворилася суцільна смуга полум’я, яка заважала пройти правоохоронцям.

— Вже зі сцени почали кричати, що будинок профспілок горить. Забігаю в профспілки, деякі люди намагаються евакуюватися, а дехто на кухні ріже ковбаску на бутерброди, хоча там нагорі вже все горить, – згадує учасник Революції Гідності Іван Пішта.

Пізно увечері загорівся Будинок профспілок. У будівлі були заблоковані люди, але їх вдалося вивести на вулицю. Після цього Банкова запросила на перемовини опозицію.

Того дня загинуло 22 людини і сотні були поранені. Потім Беркут два дні намагався взяти штурмом Майдан, але марно. А вже вранці 20 лютого самооборона пішла у наступ на Інститутській, де потрапила у пастку і силовики прицільно і цинічно розстріляли десятки активістів.

Небесна сотня

Фото: Depositphotos

Сьогодні ніхто з учасників Революції Гідності, з якими поспілкувалися Факти ICTV, ні про що не шкодує.

— Я багато разів, мільйони задавав це питання, ні не дарма. Мені шкода, що це моя дитина. Не дарма, тому що Україна міняється. Переміни відбувається в головах людей і це важливо, – каже Володимир Голоднбк, батько Устина Голоднюка, який загинув того дня.

Опорою для всіх у ті дні були й волонтери, які годували, лікували та оперували поранених.

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