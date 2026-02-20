День памяти Небесной Сотни в Украине ежегодно 20 февраля. Уже 12-й год подряд украинцы чтят память Героев Небесной Сотни – 104 протестующих, погибших во время Революции достоинства в 2014 году.

Именно в дни расстрелов безоружных людей на улице Институтской в Киеве Россия начала военную агрессию против Украины: был аннексирован Крым и оккупированы части Луганской и Донецкой областей. А 24 февраля 2022 года эта агрессия переросла в полномасштабную войну, которая длится уже четыре года.

Герои Небесной Сотни стали символом достоинства, сопротивления и борьбы за свободу Украины. Они одними из первых встали на защиту государственности, демократии и прав человека, заложив фундамент современного сопротивления российской агрессии.

Сейчас смотрят

События на Майдане в феврале 2014-го

Первая кровь на Майдане пролилась в январе. Но самые жесткие противостояния между беркутовцами и участниками Евромайдана состоялись именно 18-21 февраля.

Огонь от баррикад, прорванных силовиками, и Дома профсоюзов, где тогда протестующие развернули госпиталь. 18 февраля погибли 18 активистов. Еще 17 людей погибли в ночь на 19 февраля, хотя звучали обещания, что штурма больше не будет.

Жизнь 48 активистов забрали снайперские пули 20 февраля. В этот день в Киев прибыли министры иностранных дел Германии, Франции и Польши, которые говорили с Виктором Януковичем и просили прекратить кровопролитие.

По разным оценкам, с 18 до 20 февраля погибли до 83 активистов. После 20 февраля от ранений умерли еще более 20 протестующих. Так и появилась Небесная Сотня.

С чего все начиналось

21 ноября 2013 года тогдашний президент Украины Виктор Янукович встретился с президентом Австрии Хайнцом Фишером в Вене и заверил, что Украина движется в европейском направлении.

Но уже вечером того дня стало известно о решении правительства Николая Азарова, которое предусматривало прекращение процесса подготовки соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Тогда на Майдане Независимости появились первые протестующие, среди которых было много общественных активистов. Они призывали всех неравнодушных присоединяться к ним. Той же ночью на центральные площади начали выходить люди в разных городах.

В Киеве на Майдан вместе с протестующими вышли и беркутовцы, которые изначально пытались разогнать людей и сносили палатки. С каждым разом схватки были все жестче. Серьезный разгон Майдана произошел в ночь на 30 ноября.

На Майдане было около 400 человек, преимущественно студентов. Тут вооруженные бойцы Беркута начали разгонять и бить митингующих.

Именно после этого евромайдановцы выдвинули свое главное требование — отставку власти. После 30 ноября начались миллионные митинги. Людей на Майдане становилось все больше, а действия силовиков — все жестче и кровавее.

Герои Майдана — кто они

Подвиг каждого погибшего в 2014 году заслуживает глубокого уважения, поскольку они ценой своей жизни изменили ход истории Украины. Факты ICTV вспоминают истории нескольких активистов.

Сергей Нигоян

Фигура Сергея Нигояна стала одним из символов Майдана. Активист имел украинское гражданство, но по происхождению был армянином. Его семья переехала в Украину, спасаясь от войны в Нагорном Карабахе.

Сергей родился и вырос в селе Березноватовка Днепропетровской области. Он был единственным ребенком в семье, занимался легкой атлетикой и восточными единоборствами, учился в Днепродзержинском колледже физического воспитания, хотя мечтал стать актером.

На Євромайдан Сергей Нигоян приехал 8 декабря 2013 года. Он был его охранником и жил в палатках вместе с другими активистами. Свое появление на Майдане Нигоян объяснял тем, что не мог спокойно смотреть, как беркутовцы разгоняют протестующих и бьют студентов.

Он хотел стоять до последнего. Перед гибелью Сергей успел побывать дома, однако, несмотря на уговоры семьи, решил вернуться на Майдан. 22 января он получил три смертельных огнестрельных ранения — в шею, голову и грудь.

Устим Голоднюк

Небо падает! — именно эту фразу просил кричать 19-летний активист Устим Голоднюк, когда на Майдане становилось особенно опасно, чтобы дать ему с ребятами знак, что нужна их помощь.

Он родился в городе Збараж, учился во Львовском государственном лицее с усиленной военно-физической подготовкой имени Героев Крут, получал образование в Бережанском агротехническом институте.

С началом Революции достоинства Устим сразу записался волонтером и принимал активное участие в событиях на Майдане. Он получил серьезное ранение 30 ноября 2013 года, когда беркутовцы разогнали Майдан. Ему наложили на голове более 10 швов. Он, как и другие протестующие, прятался в Михайловском соборе. Отец забрал его домой, но уже через две недели Устим снова вернулся.

После возвращения Устим Голоднюк стал бойцом 38 сотни самообороны Майдана. Он защищал Майдан в течение трех месяцев. Утром 20 февраля Устим должен был встретиться с отцом и поехать домой, чтобы отдохнуть.

Но ему уже было не суждено вернуться. Устима Голоднюка убила снайперская пуля. Смертельное ранение он получил, когда помогал забирать погибших возле верхнего выхода станции метро Крещатик.

Назар Войтович

Назар Войтович — самый молодой участник Революции достоинства и Небесной Сотни. Ему было всего 17 лет. Родом Назар из Тернопольщины из села Травневое Збаражского района.

Он учился на третьем курсе Кооперативного колледжа в Тернополе и обожал живопись. Во всех его работах замечали украинский дух — его рисунки трудно было представить без калины, трезуба или казаков.

Назар не планировал ехать в Киев на Майдан, но поддерживал Революцию. 19 февраля он собирался отнести к автобусу, который следовал в столицу, вещи для майдановцев. Однако его жизнь изменила случайность. В последнюю минуту он решил ехать на Майдан.

Позвонив родителям, Назар пообещал, что не пойдет в эпицентр событий, а будет находиться недалеко от столичной стелы. После приезда 20 февраля парню дали шлем, щитки на руки и ноги. Он вместе с друзьями пошел к Октябрьскому дворцу, где на третьем этаже находились отряды беркутовцев.

Через несколько часов 20 февраля родители узнали, что их единственный сын умер. Он погиб на улице Институтской от снайперской пули, которая попала ему в глаз. Тело погибшего перенесли в Михайловский Златоверхий собор, откуда родителям сообщили о трагической смерти сына.

21 февраля весь Майдан прощался с погибшей Небесной Сотней. На фоне этих событий тогдашний президент Виктор Янукович в сопровождении охраны вылетел в Харьков, а оттуда через Крым убежал в Россию.

22 февраля 328 народных депутатов устранили Виктора Януковича с должности президента. В Украине против него открыты уголовные дела не только из-за расстрелов на Майдане, а еще из-за узурпации власти и государственной измены.

Революция достоинства официально закончилась 22 февраля 2014 года. Однако новые потери ждали Украину впереди. В марте 2014 года Россия провела в Крыму так называемый референдум и оккупировала полуостров. В апреле того же года российские войска вторглись на территорию Донбасса.

А 24 февраля 2022 года началось полномасштабное вторжение РФ.

Дела Майдана

Судебные процессы по делам Майдана продолжаются, а в судах различных инстанций рассматриваются ключевые эпизоды преступлений, совершенных против участников протестов.

В частности, в конце января 2025 года ГБР направило в суд обвинительный акт в отношении экс-чиновников времен беглого президента Виктора Януковича — главы МВД Виталия Захарченко и исполняющего обязанности начальника ГУ МВД Украины в Киеве Валерия Мазана.

Следствием установлено, что в ноябре 2013 года — феврале 2014-го они руководили так называемыми титушками, которых использовали для применения физической силы и участия в массовых столкновениях.

В частности, должностные лица МВД организовали:

похищение в ночь с 20 на 21 января 2014 года из помещения Александровской клинической больницы двух участников движения Евромайдан, пытали их и умышленно убили одного из них;

похищение и лишение свободы 21 января в районе станции метро Почайна активиста и дальнейшего его пытки в ночь с 21 на 22 января в палаточном лагере возле станции метро Бориспольская в Киеве;

совершение 18-19 февраля на перекрестке улиц Владимирская и Большая Житомирская в Киеве умышленного убийства журналиста, покушений на убийство других протестующих и нанесение им телесных повреждений.

Им грозит пожизненное лишение свободы — за совершение преступлений, предусмотренных целым рядом статей. Обвиняемые длительное время скрываются от правосудия на территории страны-агрессора, получив гражданство РФ.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.