Это цель и стратегия: в Украине увеличат собственную добычу газа

Враг хотел нас заморозить, оставив зимой без электричества, газа и тепла. Несмотря на все сложности и вызовы, два месяца, вероятно, самой сложной зимы в истории современной Украины — уже позади. Люди даже во время войны — с теплом, а коварные планы России снова терпят крах.

В то же время Украина уже готовится к следующему отопительному сезону. Среди приоритетов — увеличение добычи собственного газа, чтобы следующей зимой потребности в импорте голубого топлива не было вообще.

Отечественные газодобытчики признаются: в условиях войны — это сверхсложная задача, однако это их не останавливает. Просто сейчас в Украине бурят новые скважины и разрабатывают перспективные месторождения. Когда Украине наконец будет хватать газа собственной добычи — далее в материале Фактов ICTV.

За неполный год только на одном из месторождений на Востоке Украины газодобытчики насчитали более 50 обстрелов. Проблем добавили перебои с электричеством и задержки с поставками оборудования. Но работников это не останавливает. Наоборот — они взялись за работу с еще большим рвением.

— Несмотря на военные действия, несмотря на то, что часть наших объектов остается на временно оккупированной территории уже с начала 2023 года нам удалось увеличить добычу газа, — рассказал директор Газопромышленного управления Шебелинкагаздобыча Андрей Охотников.

В Укргаздобыче сохранили и коллектив, и бурильный флот. Уже через месяц после полномасштабного вторжения России они возобновили работу над проектами. А в этом году, несмотря на войну, стремятся существенно нарастить темпы.

Хотя противостоять приходится не только военным вызовам, но и естественному истощению старых месторождений. Необходимо применять современные технологии и методы бурения, чтобы они и дальше давали достаточно газа.

— Мы планируем пробурить более 300 тыс. м скважин, что на 50% больше чем в 2022 году. Мы делаем все возможное с целью увеличения добычи украинского газа, — поделился временно исполняющий обязанности генерального директора Укргаздобычи Олег Толмачев.

В Нафтогазе уверены, что Украина может и будет обеспечивать себя газом собственной добычи. К тому же отказаться от покупки дорогого голубого топлива из-за границы должны уже к следующей зиме, подчеркивает глава национальной компании Алексей Чернышов. По его словам, теперь подготовку к отопительным сезонам будут планировать заранее — сразу на два года вперед.

— Украина имеет очень мощный ресурс собственной добычи газа. Мы планируем это развивать, в этом году планируем значительным образом увеличить добычу. И я уверен, что Украина будет обеспечена именно украинским газом. Это наша цель, это наша стратегия, — утверждает глава правления НАК Нафтогаз Алексей Чернышев.

Задача сложная, но украинских газодобытчиков это не останавливает. Даже во время войны им удается не только поддерживать старые, но и разрабатывать новые месторождения, причем довольно успешно. Одна из недавно пробуренных скважин уже дает более 100 тыс. куб. м газа в сутки.

Вдохновленные таким результатом, здешние добытчики планируют пробурить рядом еще две скважины. Каждая из них должна еще больше приблизить нас к энергонезависимости и победе.

— Ребята защищают нас там, мы должны здесь так же работать и отдавать себя, — считает помощник бурильщика Михаил Добровольский.

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