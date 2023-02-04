Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Україна / Суспільство

Це мета та стратегія: в Україні збільшать власний видобуток газу

Олексій Савіцький Оглядач енергетичних ринків Тетяна Доцяк журналістка Факти ICTV

Ворог хотів нас заморозити, залишивши взимку без електрики, газу та тепла. Попри всі складнощі та виклики двох місяців, ймовірно, найскладнішої зими в історії сучасної України – вже позаду. Люди навіть під час війни – з теплом, а підступні плани Росії знову зазнають краху.

Водночас Україна вже готується до наступного опалювального сезону. Серед пріоритетів – збільшення видобутку власного газу, щоб наступної зими потреби в імпорті блакитного палива не було взагалі.

Вітчизняні газовидобувники зізнаються: в умовах війни – це надскладне завдання, проте це їх не зупиняє. Просто зараз в Україні бурять нові свердловини та розробляють перспективні родовища. Коли Україні нарешті вистачатиме газу власного видобутку – далі у матеріалі Фактів ICTV.

видобуток газу

Фото: Pexels

За неповний рік лише на одному з родовищ на Сході України газовидобувники нарахували понад 50 обстрілів. Проблем додали перебої з електрикою та затримки з постачанням обладнання. Але працівників це не зупиняє. Навпаки – вони взялися до роботи з ще більшим завзяттям.

– Попри військові дії, наперекір тому, що частина наших об’єктів залишається на тимчасово окупованій території вже з початку 2023 року нам вдалося збільшити видобуток газу, – розповів директор Газопромислового управління Шебелинкагазвидобування Андрій Охотніков.

В Укргазвидобуванні зберегли й колектив, і бурильний флот. Уже через місяць після повномасштабного вторгнення Росії вони відновили роботу над проєктами. А в цьому році, попри війну, прагнуть суттєво наростити темпи.

Хоч протистояти доводиться не лише воєнним викликам, а й природному виснаженню старих родовищ. Необхідно застосовувати сучасні технології та методи буріння, щоб вони й далі давали достатньо газу.

– Ми плануємо пробурити понад 300 тис. м свердловин, що на 50% більше ніж у 2022 році. Ми робимо все можливе з метою збільшення видобутку українського газу, – поділився тимчасовий виконувач обов’язків генерального директора Укргазвидобування Олег Толмачев.

У Нафтогазі впевнені, що Україна може та буде забезпечувати себе газом власного видобутку. До того ж відмовитися від купівлі дорогого блакитного палива з-за кордону маємо вже до наступної зими, наголошує очільник національної компанії Олексій Чернишов. За його словами, відтепер підготовку до опалювальних сезонів плануватимуть заздалегідь – одразу на два роки вперед.

– Україна має дуже потужний ресурс власного видобутку газу. Ми плануємо це розвивати, в цьому році плануємо значним чином збільшити видобуток. І я впевнений, що Україна буде забезпечена саме українським газом. Це наша мета, це наша стратегія, – стверджує очільник правління НАК Нафтогаз Олексій Чернишов.

видобуток газу в Україні

Фото: Depositphotos

Завдання складне, але українських газовидобувників це не зупиняє. Навіть під час війни їм вдається не лише підтримувати старі, а й розробляти нові родовища, до того ж досить успішно. Одна зі нещодавно пробурених свердловин уже дає понад 100 тис. куб. м газу на добу.

Натхненні таким результатом, тутешні видобувники планують пробурити поруч ще дві свердловини. Кожна з них має ще більше наблизити нас до енергонезалежності та перемоги.

– Хлопці захищають нас там, ми повинні тут так же само працювати й віддавати себе, – вважає помічник бурильника Михайло Добровольський.

Читайте
Ціни на бензин та газ не зміняться: експерт дав прогноз на лютий

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Зеленський позбавив громадянства України низку політиків часів Януковича – ЗМІ
Зеленський позбавив громадянства України низку політиків часів Януковича – ЗМІ
Вклад у понад $100 млн: Маск став одним із найбільших донорів майбутньої перемоги України
Вклад у понад $100 млн: Маск став одним із найбільших донорів майбутньої перемоги України
Збільшення генерації, складна ситуація на Одещині: графіки відключень світла 5 лютого
Збільшення генерації, складна ситуація на Одещині: графіки відключень світла 5 лютого
Повернення 116 полонених та набір добровольців до Гвардії Наступу: що відбувається на 346-й день війни (онлайн)
Повернення 116 полонених та набір добровольців до Гвардії Наступу: що відбувається на 346-й день війни (онлайн)
Залишились тільки стіни: окупанти повністю знесли будівлю драмтеатра у Маріуполі
Залишились тільки стіни: окупанти повністю знесли будівлю драмтеатра у Маріуполі
Гвардія наступу: які є бригади, вимоги, підготовка, зарплата та пільги
Гвардія наступу: які є бригади, вимоги, підготовка, зарплата та пільги
З Канади в Україну вилетів перший танк Leopard 2
З Канади в Україну вилетів перший танк Leopard 2
Підключення газотурбінної станції на 25 МВт в Одеській області триватиме тижні – голова Укренерго
Підключення газотурбінної станції на 25 МВт в Одеській області триватиме тижні – голова Укренерго
Знайшли помилку в тексті?
Помилка