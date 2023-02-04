Це мета та стратегія: в Україні збільшать власний видобуток газу

Ворог хотів нас заморозити, залишивши взимку без електрики, газу та тепла. Попри всі складнощі та виклики двох місяців, ймовірно, найскладнішої зими в історії сучасної України – вже позаду. Люди навіть під час війни – з теплом, а підступні плани Росії знову зазнають краху.

Водночас Україна вже готується до наступного опалювального сезону. Серед пріоритетів – збільшення видобутку власного газу, щоб наступної зими потреби в імпорті блакитного палива не було взагалі.

Вітчизняні газовидобувники зізнаються: в умовах війни – це надскладне завдання, проте це їх не зупиняє. Просто зараз в Україні бурять нові свердловини та розробляють перспективні родовища. Коли Україні нарешті вистачатиме газу власного видобутку – далі у матеріалі Фактів ICTV.

За неповний рік лише на одному з родовищ на Сході України газовидобувники нарахували понад 50 обстрілів. Проблем додали перебої з електрикою та затримки з постачанням обладнання. Але працівників це не зупиняє. Навпаки – вони взялися до роботи з ще більшим завзяттям.

– Попри військові дії, наперекір тому, що частина наших об’єктів залишається на тимчасово окупованій території вже з початку 2023 року нам вдалося збільшити видобуток газу, – розповів директор Газопромислового управління Шебелинкагазвидобування Андрій Охотніков.

В Укргазвидобуванні зберегли й колектив, і бурильний флот. Уже через місяць після повномасштабного вторгнення Росії вони відновили роботу над проєктами. А в цьому році, попри війну, прагнуть суттєво наростити темпи.

Хоч протистояти доводиться не лише воєнним викликам, а й природному виснаженню старих родовищ. Необхідно застосовувати сучасні технології та методи буріння, щоб вони й далі давали достатньо газу.

– Ми плануємо пробурити понад 300 тис. м свердловин, що на 50% більше ніж у 2022 році. Ми робимо все можливе з метою збільшення видобутку українського газу, – поділився тимчасовий виконувач обов’язків генерального директора Укргазвидобування Олег Толмачев.

У Нафтогазі впевнені, що Україна може та буде забезпечувати себе газом власного видобутку. До того ж відмовитися від купівлі дорогого блакитного палива з-за кордону маємо вже до наступної зими, наголошує очільник національної компанії Олексій Чернишов. За його словами, відтепер підготовку до опалювальних сезонів плануватимуть заздалегідь – одразу на два роки вперед.

– Україна має дуже потужний ресурс власного видобутку газу. Ми плануємо це розвивати, в цьому році плануємо значним чином збільшити видобуток. І я впевнений, що Україна буде забезпечена саме українським газом. Це наша мета, це наша стратегія, – стверджує очільник правління НАК Нафтогаз Олексій Чернишов.

Завдання складне, але українських газовидобувників це не зупиняє. Навіть під час війни їм вдається не лише підтримувати старі, а й розробляти нові родовища, до того ж досить успішно. Одна зі нещодавно пробурених свердловин уже дає понад 100 тис. куб. м газу на добу.

Натхненні таким результатом, тутешні видобувники планують пробурити поруч ще дві свердловини. Кожна з них має ще більше наблизити нас до енергонезалежності та перемоги.

– Хлопці захищають нас там, ми повинні тут так же само працювати й віддавати себе, – вважає помічник бурильника Михайло Добровольський.

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