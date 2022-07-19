Это не укрепит обороноспособность: почему не стоит выдавать повестки в людных местах

Электронная петиция к президенту с просьбой запретить раздавать повестки в людных местах собрала уже более 26 тыс. подписей. На это обращение в ближайшее время отреагируют в Офисе главы государства.

Между тем, несколько месяцев подряд полиция вместе с военными комиссарами продолжают раздавать повестки в разных общественных местах. В то же время военные, защищающие страну, уверены, что призыв такими методами унижает вооруженные силы и точно не укрепляет обороноспособность.

В ВСУ уверяют, что повестка – это не билет на передовую. И раздавать его в людных местах не запрещено. К тому же воюющее государство должно знать свой мобилизационный потенциал.

— Эта повестка в первую очередь раздается для того, чтобы гражданин явился в территориальный центр комплектования и начальник этого центра смог уточнить его военно-учетные данные, состояние здоровья и возможно потом при необходимости уже призывать его, если он отвечает всем требованиям — говорит начальник управление персонала штаба командования СВУ Роман Горбач.

В то же время военные признают, что бегать за военнообязанными приходится, потому что большинство из них вовремя не стали на учет. По меньшей мере, 3 млн человек, убегая из опасных регионов, не прибыли в центры комплектования. За это, в частности, предусмотрен штраф до 5 тыс. гривен.

— Если действительно понимать всю ответственность, которая в наше время возлагается на всех нас, начиная с Конституции Украины, и если бы каждый гражданин проникся этой ответственностью, то эти повестки вообще не нужно было бы вручать, — добавил Горбач.

В Генштабе отмечают, что сразу из военкомата на фронт никто никого не посылает. Мобилизированные проходят обучение на полигонах. И уже в зависимости от ситуации на фронте их отправляют на подкрепление.

В то же время военные на передовой говорят, что вручение повесток не должно быть наказанием, потому что это унижает наши ВСУ и точно не укрепляет обороноспособность.

Профессор и демограф Элла Либанова предупредила, что не стоит отправлять на фронт неподготовленных мужчин ради статистики.

— Если мы только на это поведем, это будет означать, что мотивация, качественный состав и готовность отдать жизнь за Украину среди военных упадет. Если человек не хочет воевать — он может не хотеть это по разным причинам. то надо попытаться найти ему возможность работать на ВСУ, не будучи в их рядах, — говорит она.

В то же время, украинцы не должны забывать, что никто, кроме нас, не будет защищать нашу землю. Каждый должен быть готов к тому, что через горнило войны придется пройти многим мужчинам. И чем быстрее мы подготовимся, тем качественнее будет оборона и ближе — победа.

А государство должно более тщательно отбирать бойцов на фронт и не давать шансов для дискредитации службы в ВСУ.

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