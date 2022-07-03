Цены на топливо могут снизиться. Есть ли дефицит в Украине и когда закончится кризис

Уже две большие сети автозаправочных станций в Украине сняли ограничения по продаже топлива. Также еще три компании сообщили Фактам ICTV, что тоже собираются отменить лимит в ближайшее время.

Так, очереди на заправках уже меньше, а на некоторых их вообще нет. Оптимистичные прогнозы и относительно цен на топливо. Они могут упасть на несколько гривен уже в этом месяце.

— С 4 июля снимаем все имеющиеся ограничения. С понедельника одна сетка за другой начнут с лимитами прощаться, это уже отойдет в историю, – рассказал владелец сети АЗС Дмитрий Леушкин.

За последние три месяца импорт топлива увеличился в десять раз. А самый большой прогресс произошел в июне. Это результат того, что правительство отменило госрегулирование цен, упростило получение лицензий бензовозам и создало зеленые коридоры для них на границах.

— Когда бензовоз идет в нашу страну, он идет по зеленому коридору, его никто не останавливает и долго не держит на проверке, — отметил директор по маркетингу и инновациям сети АЗС Александр Мельничук.

Дефицит автогаза в Украине удалось полностью ликвидировать. Его продают безлимитно и очередей уже нет, а цена – стремительно уменьшается. Сейчас его цена составляет уже менее 38 грн.

Существенно подешевеет к концу июля и дизель и бензин, если не будет скачков на мировом рынке.

– Это снижение может произойти на 2-2,5 грн где-то в конце этого месяца, – говорит Мельничук.

В то же время аналитики говорят, хотя компании уже наладили логистику и все заработало, как часы, нужно еще создать запасы горючего, а впереди пиковый сезон потребления.

– Август, сентябрь и октябрь – это пиковые нагрузки для рынка, сезонная активизация потребления через аграрные работы, через активизацию бизнеса и нам потребуется горючего больше на 20-30%, чем сегодня, – утверждает директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

Украинцев призывают быть сознательными и сэкономить горючее, не покупать бензин в канистрах про запас. Кроме того, по возможности ездить общественным транспортом, чтобы не создавать лишнего ажиотажа, который снова может вызвать коллапс.

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