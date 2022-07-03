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Ціни на пальне можуть знизитися. Чи є дефіцит в Україні та коли закінчиться криза

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я Христина Гавриш журналістка Факти ICTV

Вже дві великі мережі автозаправних станцій в Україні зняли обмеження на продаж пального. Також ще три компанії повідомили Фактам ICTV, що теж збираються скасувати ліміт найближчим часом.

Так, черги на заправках вже менші, а на деяких їх взагалі немає. Оптимістичні прогнози й щодо цін на паливо. Вони можуть впасти на кілька гривень вже цього місяця.

– З 4 липня знімаємо усі обмеження, які були. З понеділка одна сітка за іншою почнуть з лімітами прощатися, це вже відійде в історію, – розповів власник мережі АЗС Дмитро Льоушкін.

За останні три місяці імпорт пального збільшився удесятеро. А найбільший прогрес відбувся у червні. Це результат того, що уряд скасував держрегулювання цін, спростив отримання ліцензій бензовозам та створив зелені коридори для них на кордонах.

– Коли бензовоз йде в нашу країну, він йде зеленим коридором, його ніхто не зупиняє і довго не тримає на перевірці, – зазначив директор з маркетингу та інновацій мережі АЗС Олександр Мельничук.

Дефіцит автогазу в Україні вдалося повністю ліквідувати. Його продають безлімітно і черг вже немає, а ціна – стрімко меншає. Зараз його ціна становить вже менш як 38 грн.

Істотно подешевшає до кінця липня і дизель та бензин, якщо не буде стрибків на світовому ринку.

– Це зниження може відбутися на 2-2,5 грн десь наприкінці цього місяця, – каже Мельничук.

Водночас аналітики кажуть, хоч компанії вже налагодили логістику і все запрацювало, як годинник, слід ще створити запаси пального, а попереду піковий сезон споживання.

– Серпень, вересень та жовтень – це пікові навантаження для ринку, сезонна активізація споживання через аграрні роботи, через активізацію бізнесу і нам буде потрібно пального більше на 20-30%, ніж сьогодні, – стверджує директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

Українців закликають бути свідомими та ощадити пальне, не купувати бензин в каністри про запас. Крім того, за можливості їздити громадським транспортом, щоб не створювати зайвого ажіотажу, який знову може спричинити колапс.

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