Крыша течет, окна аварийные: в Черкассах разрушается Центр детского творчества

В Черкассах разрушается здание бывшей женской гимназии. Ее построили 115 лет назад по проекту выдающегося архитектора Владислава Городецкого. Последние 35 лет здесь работает Дворец детского и юношеского творчества. Дом нуждается в реконструкции – кровля течет, окна аварийные, деревянные перекрытия и пол портятся.

Фасад понемногу рассыпается. Он требует специальной реконструкции. Помочь могло бы государство. Здание область предлагала внести в реестр государственных памятников архитектуры, но она до сих пор не является объектом культурного наследия.

Историческое здание на балансе муниципального образования. Четыре года назад городской совет заказал документацию на реконструкцию. Проект сложный, ведь сооружение уникальное.

Факты ICTV ранее писали о том, кто позволяет портить исторический центр столицы.

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