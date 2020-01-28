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Надстройки в Киеве. Кто позволяет портить исторический центр столицы

На одной из центральных улиц Киева, Прорезной, среди исторических памятников появилась свеженькая надстройка. Два лишних этажа в дореволюционном доме выросли за полтора года, кроме этого здесь даже умудрились оборудовать массивные балконы.

На надстройку в исторической части города отреагировали в Министерстве культуры. Там говорят, что это недопустимо, потому что именно по улице Прорезной проходит охранная буферная зона объектов ЮНЕСКО. Но сделать в министерстве ничего не могут. В Департаменте градостроительства и архитектуры Киева тоже умывают руки, говорят, что разрешения не давали, а контролируют не они. Детали в сюжете Натальи Жуковской.

Напомним, на скандальной застройке в Киеве произошла драка – четверо пострадавших.

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