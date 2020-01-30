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Дах тече, вікна аварійні: у Черкасах руйнується Центр дитячої творчості

У Черкасах руйнується будівля колишньої жіночої гімназії. Її збудували 115 років тому за проектом видатного архітектора Владислава Городецького. Останні 35 років тут працює Палац дитячої та юнацької творчості. Будинок давно потребує реконструкції – покрівля тече, вікна аварійні, дерев’яні перекриття і підлога псуються.

Фасад потроху розсипається. Він потребує спеціальної реконструкції. Допомогти могла б держава. Будівлю область пропонувала внести у реєстр державних пам’яток архітектури, але вона досі не є об’єктом культурної спадщини.

Історична будівля на балансі міської освіти. Чотири роки тому міська рада замовила документацію на реконструкцію. Проект складний, адже споруда унікальна.

Факти ICTV раніше писали про те, хто дозволяє псувати історичний центр столиці.

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