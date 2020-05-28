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Факты / Видео / Украина

Дали хороший отпор. Боевики пытались подкрасться к позициям ВСУ под Донецком

Со стороны оккупированного Донецка на позиции ВСУ на днях прилетели с десяток снарядов, которые оставили после себя большие воронки. Дав достойный отпор — противника удалось утихомирить, но ненадолго.

Ночью к позициям украинских военных по зеленке подкрались боевики, которые хотели провести разведку, а по возможности — устроить диверсию. Военные говорят, что оккупант провоцирует ВСУ, чтобы держать мирное население псевдореспублик в страхе.

К тому же, в последние дни на вражеской стороне прошла мобилизация, после которой ощутимо увеличилось количество техники. Поэтому в последнее время российские наемники все чаще стали разведывать местность, а еще — гнать тяжелую технику. И такая ситуация не только на Донецком направлении, а и на Луганщине. Подробнее в сюжете Владислава Круглова.

Напомним, Генеральный штаб ВСУ обнародовал разъяснения по организации призыва в мае-июле 2020 года. Согласно распоряжению Кабмина, призыв граждан Украины в возрасте 18 лет будет проводится по их желанию.

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