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Дали гарну відсіч. Бойовики намагались підкрастися до позицій ЗСУ під Донецьком

Зі сторони окупованого Донецька на позиції ЗСУ днями прилетіли з десяток снарядів, які залишили по собі великі вирви. Давши гідну відсіч – противника вдалося утихомирити, але ненадовго.

Вночі до позицій українських військових по зеленці підкралися бойовики, які хотіли провести розвідку і по можливості – влаштувати диверсію. Військові кажуть, що окупант провокує ЗСУ, аби тримати мирне населення псевдореспублік у страху.

До того ж, останніми днями на ворожій стороні пройшла мобілізація, після якої відчутно збільшилася кількість техніки. Тож останнім часом російські найманці все частіше стали розвідувати місцевість, а ще – гнати важку техніку. І така ситуація не лише на Донецькому напрямку, а і на Луганщині. Докладніше у сюжеті Владислава Круглова.

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив роз’яснення щодо організації призову у травні-липні 2020 року. Згідно з розпорядженням Кабміну, призов громадян України віком 18 років проводиться за їхнім бажанням.

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