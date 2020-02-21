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Дельфинотерапия в Трускавце. Как реабилитируют бойцов АТО

Дельфины спасают воинов российско-украинской войны – необычную терапию для наших бойцов организовали на Львовщине в Трускавце. И это факт – каждая маленькая помощь этих милых животных дарит людям физическое облегчение, улучшает психологическое состояние и вообще улучшает самочувствие.

Многие считают дельфинарии заведениями развлечений, и мало кто знает, что здесь можно действительно оздоровиться.

Дельфинотерапия известная в мире методика. Такой вид реабилитации широко используется в США, особенно для преодоления посттравматических синдромов. В Украине еще недавно она была недоступной.

Терапия помогает при соматических и психических расстройствах, заболеваниях сердечно-сосудистой и нервной систем. Также для лечения двигательного аппарата.

Некоторые военные уже испытали целебное общение с дельфинами. Некоторые из них впервые за пять лет с начала войны имели здоровый сон.

Факты ICTV ранее писали о том, что харьковчанин обучит кобзарству незрячих детей и ветеранов.

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