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Знания бесплатно: харьковчанин обучит кобзарству незрячих детей и ветеранов

Он как казак Мамай, сошедший с картины – в повседневной жизни носит сельдь, жупан, и не только играет на гуслях, но и умеет изготавливать старинные украинские инструменты. Харьковчанин Назар Божинский возрождает традиции предков, учит новичков игры на сложных инструментах и ​​хочет на собственном примере доказать, что даже во времена диджитализации кобзарство не останется в прошлом.

Назар старается не пользоваться общественным транспортом, носит керею – древнеукраинский жупан, казацкую шапку, а в теплое время года еще и кобзу – потому что морозы музыкальный инструмент могут повредить. Свою первую бандуру получил одиннадцатиклассником в подарок от отца за отличную учебу – хотя тогда даже не знал нот.

Однажды решил смастерить собственный инструмент по древнему примеру. Изготовливает Назар и лиры – традиционный инструмент народных незрячих певцов.

Сейчас Назар мечтает о собственной школе мастеров-кобзарей, и уже сейчас готов принимать на обучение учащихся – прежде всего, приглашает незрячих детей и ветеранов, знания будет передавать бесплатно.

Факты ICTV ранее писали о выставке костюмов на ВДНХ.

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