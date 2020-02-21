Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Lifestyle

Дельфінотерапія у Трускавці. Як реабілітують бійців АТО

Дельфіни рятують воїнів російсько-української війни – незвичну терапію для наших бійців організували на Львівщині у Трускавці. І це факт – кожна найменша допомога цих милих тварин дарує людям фізичне полегшення, покращує психологічний стан та й загалом покращує самопочуття.

Багато хто вважає дельфінарії закладами розваг, і мало хто знає, що тут можна справді оздоровитись.

Дельфінотерапія знана у світі методика. Такий вид реабілітації широко використовують у США, особливо для подолання посттравматичних синдромів. В Україні ще донедавна вона була недоступною.

Терапія допомагає при соматичних і психічних розладах, захворюваннях серцево-судинної та нервової систем. Також для лікування рухового апарату.

Деякі військові вже спробували цілюще спілкування з дельфінами. Дехто із них уперше за п’ять років від початку війни мав здоровий сон.

Факти ICTV раніше писали про те, що харківчанин навчатиме кобзарству незрячих дітей і АТОвців.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Бойовики передали Україні тіло загиблого під Золотим бійця
Бойовики передали Україні тіло загиблого під Золотим бійця
Більше ніяких курортів – у Слузі народу назвали місце проведення навчання нардепів
Більше ніяких курортів – у Слузі народу назвали місце проведення навчання нардепів
Робота, реабілітація і соцпідтримка: як живуть ветерани війни у Хорватії
Робота, реабілітація і соцпідтримка: як живуть ветерани війни у Хорватії
Зупинили через порушення ПДР: патрульні виявили в авто труп ветерана АТО
Зупинили через порушення ПДР: патрульні виявили в авто труп ветерана АТО
Переселенці та ветерани АТО/ООС отримають житло під 3% річних у 2020 – Зеленський
Переселенці та ветерани АТО/ООС отримають житло під 3% річних у 2020 – Зеленський
Суд виніс вирок у справі про вбивство ветерана АТО Олійника
Суд виніс вирок у справі про вбивство ветерана АТО Олійника
Радник Резніченка розповів, як в Дніпрі створювали Центр допомоги ветеранам АТО
Радник Резніченка розповів, як в Дніпрі створювали Центр допомоги ветеранам АТО
Як Ветеран Хаб допомагає бійцям звикнути до мирного життя: приклад Богдана Тягнибіди
Як Ветеран Хаб допомагає бійцям звикнути до мирного життя: приклад Богдана Тягнибіди

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка