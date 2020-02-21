Дельфінотерапія у Трускавці. Як реабілітують бійців АТО

Дельфіни рятують воїнів російсько-української війни – незвичну терапію для наших бійців організували на Львівщині у Трускавці. І це факт – кожна найменша допомога цих милих тварин дарує людям фізичне полегшення, покращує психологічний стан та й загалом покращує самопочуття.

Багато хто вважає дельфінарії закладами розваг, і мало хто знає, що тут можна справді оздоровитись.

Дельфінотерапія знана у світі методика. Такий вид реабілітації широко використовують у США, особливо для подолання посттравматичних синдромів. В Україні ще донедавна вона була недоступною.

Терапія допомагає при соматичних і психічних розладах, захворюваннях серцево-судинної та нервової систем. Також для лікування рухового апарату.

Деякі військові вже спробували цілюще спілкування з дельфінами. Дехто із них уперше за п’ять років від початку війни мав здоровий сон.

Факти ICTV раніше писали про те, що харківчанин навчатиме кобзарству незрячих дітей і АТОвців.

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