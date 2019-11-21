День Гідності та Свободи: як починались Помаранчева революція та Євромайдан

21 листопада – знаковий день в українській історії. 15 років тому розпочалась Помаранчева революція. На її подіях зросли цілі покоління, які ще через 9 років, теж цього дня, вийшли на Майдан, відстояти європейське майбутнє своєї країни.

Саме учасники Помаранчевої революції першими почали сходитись на Майдан в 2013 році.

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Уже згодом, саме вони опинилися під палицями та кулями беркуту, вони – серед героїв Небесної сотні та перші добровольці на російсько-українській війні на Донбасі.

Відтоді, минуло 6 років. Розслідування злочинів Майдану нині зависло у повітрі.

Справи передали з генпрокуратури до ДБР, але розслідувати їх фактично нема кому. Новий склад парламенту так і не спромігся проголосувати за переведення слідчих ГПУ до ДБР, аби розслідування не зупинялося.

Напередодні генпрокурор пообіцяв, що розслідування злочинів Майдану не зупиниться, а родини загиблих героїв залучать до процесу передачі документів із ГПУ до ДБР.

Та щонайменше 27 членів сімей героїв Небесної сотні уже так і не дочекались винесення судом справедливого вироку для убивць майданівців.

Нагадаємо, Генпрокуратура досі розслідує справи Євромайдану, які налічують близько 4 700 епізодів зі злочинами під час Революції Гідності.

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