День памяти жертв Холокоста: какие преступления против человечества совершали нацисты

Полтора миллиона — такую приблизительную официальную цифру историки называют, вспоминая уничтоженных на территории Украины евреев во время Второй мировой войны.

В День памяти жертв Холокоста вместе с исследователями и очевидцами тех событий вспоминаем, какие преступления против человечества совершили нацисты более 80 лет назад, и как в XXI столетии их повторила другая страна-агрессор — Российская Федерация.

Сейчас Галине Михайловне 97. Впрочем, она еще хорошо помнит, свидетелем чего была в свои 15. Вторая мировая, немцы в Киеве. В ее доме тогда жили несколько еврейских семей.

В сентябре 41-го, как и всех евреев Киева, нацисты собирали вместе и не говорили, куда поведут.

— Их собирали на Львовскую площадь и уводили. Там, в Бабьем Яру, за городом расстреливали. Нельзя было даже вообразить, что так могут поступать люди с людьми! – добавила женщина.

О том, что тогда киевляне помогали евреям прятаться, хорошо знает Елена со слов очевидцев — своей мамы и писем одного из дедушек.

Второй дедушка женщины стал не свидетелем, а жертвой Холокоста, расстрелянным в Бабьем Яру. Вся семья — и с папиной, и с маминой стороны еврейского происхождения.

Все запечатлено в письмах.

— Очень многие еврейские семьи оставались на своих местах, потому что были уверены, что немцы — культурная нация и их не будут трогать, — прочитала Елена.

По официальным подсчетам, в Европе Холокост уничтожил более 6 миллионов евреев, в том числе полтора из них — украинцы.

Впрочем, и эти цифры, и память о геноциде долго умалчивали в советское время — утверждают историки.

В СССР избегали слова “евреи”, все народы просто называли советскими.

А саму Вторую мировую превратили в историю о Великой отечественной войне, которая началась на два года позже, чем был заключен пакт Молотова-Риббентропа, согласно которому Германия и СССР действительно заключили союз и поделили Европу на желаемые для оккупации куски.

Возрождать настоящую историю в Украине начали уже при независимости.

Сейчас в центре нашей столицы стоит памятник жертвам Холокоста.

— Парадокс состоит в том, что российские бомбы и ракеты разгромили мемориалы жертвам Холокоста в Украине, установленных после распада Советского союза. В советские времена запрещали помнить, в советские времена была ложь! И сегодняшняя Россия лживая – она продолжает ту ложь! – Анатолий Подольский, историк, директор Украинского центра изучения истории Холокоста.

Историк Анатолий Подольский называет примеры того, как Россия издевается над жертвами прошлого и уверяет — еще страшнее, что преступления 20 века россияне смогли повторить в нынешние времена.

Среди них – убийства гражданских и уничтожение нации – украинцев.

— Когда мы говорим о параллели истории Холокоста и современного русского нападения, и войны против нас, то параллелей много! Тогда был объявлен геноцид целого народа, сейчас страна-агрессор объявила, что украинцы не имеют права существовать как государство, как нация. То, что они убивали гражданское население в Черниговской области, Харьковской, Киевской, Изюме, Буче. Я как историк думаю, что мы можем говорить о признаках геноцида, – рассказал мужчина.

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