День пам’яті жертв Голокосту: які злочини проти людства коїли нацисти

Півтора мільйона — таку приблизну офіційну цифру історики називають, згадуючи знищених на теренах України євреїв у часи Другої світової війни.

У День пам’яті жертв Голокосту разом з дослідниками та очевидцями тих подій пригадуємо, які злочини проти людства скоїли нацисти понад 80 років тому, і як у XXI столітті їх повторила інша країна-агресорка — Російська Федерація.

Зараз Галині Михайлівні 97. Утім, вона досі добре пам’ятає, свідком чого була у свої 15. Друга світова, німці у Києві. У її будинку тоді жило кілька єврейських родин.

У вересні 41-го їх, як і всіх євреїв Києва, нацисти збирали разом та не казали, куди поведуть.

– Їх збирали на Львівську площадь і вели. Там, у Бабиному Яру, за містом розстрілювали. Не можна було навіть уявити, що так можуть поступати люди з людьми! – додала жінка.

Про те, що тоді кияни допомагали євреям ховатися, добре знає пані Олена зі слів очевидиці — своєї мами та листів одного з дідусів.

Другий дідусь жінки став не свідком, а жертвою Голокосту, розстріляний у Бабиному Яру. Уся родина — і з татової, і маминої сторони єврейського походження.

Усе закарбовано в листах.

– Дуже багато єврейських сімей залишалися на своїх місцях, тому що були впевнені, що німці культурна нація і їх не чіпатимуть, – прочитала Олена.

За офіційними підрахунками, у Європі Голокост знищив понад 6 мільйонів євреїв, серед них півтора — українці.

Утім, і ці цифри, і пам’ять про геноцид довго замовчували у радянські часи — твердять історики.

В СРСР уникали слова “євреї”, усі народи просто називали радянськими.

А саму Другу світову перетворили в історію про Велику вітчизняну війну, яка почалася на два роки пізніше, ніж був укладений пакт Молотова-Рібентропа, за яким Німеччина та СРСР насправді уклали союз і поділили Європу на бажані для окупації шматки.

Відроджувати справжню історію в Україні почали вже за часів незалежності.

Нині у середмісті нашої столиці стоїть ось цей пам’ятник жертвам Голокосту.

– Парадокс полягає в тому, що російські бомби й ракети розгромили меморіали жертвам Голокосту в Україні, які були встановлені після розпаду Радянського союзу. У Радянські часи забороняли пам’ятати, у радянські часи була брехня! І сьогоднішня Росія брехлива – вона продовжує ту брехню! – Анатолій Подольський, історик, директор Українського центру вивчення історії Голокосту.

Історик Анатолій Подольський називає приклади того, як Росія знущається з жертв минулого і запевняє — ще страшніше, що злочини 20 століття росіяни змогли повторити у нинішні часи.

Серед них — вбивства цивільних і знищення нації — українців.

– Коли ми кажемо про паралелі історії Голокосту і сучасного російського нападу, і війни проти нас, то паралелей багато! Тоді був оголошений геноцид цілого народу, зараз країна-агресорка оголосила, що українці не мають права на існування як держава, як нація. Те, що вони вбивали цивільне населення в Чернігівській області, в Харківській, Київській, Ізюмі, Бучі. Я як історик думаю, що ми можемо казати про ознаки геноциду, – розповів історик.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.