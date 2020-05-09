День победы над нацизмом: как чтят память героев в Украине

Мы всегда благодарны и помним тех, кто ценой собственной жизни подарил нам мир. Более миллионов украинцев погибли во Второй мировой войне. В стране нет семьи, которую бы обошла эта страшная беда.

Ежегодно мы кланяемся и возлагаем цветы к могиле неизвестного солдата, обелиску Славы. На государственном уровне проходят мероприятия, приуроченные ко Дню победы над нацизмом. Но в этом году, через всемирную пандемию коронавируса, все массовые мероприятия отменены, чтобы не допустить большого количества заболеваний и смертей.

Те же кто, хочет лично почтить память погибших, приходят к памятникам войны с соблюдением всех санитарных норм.

Как страна чтит память погибших во Второй мировой войне — в сюжете Константина Мельникова и Олега Корниенко.

К слову, украинские историки рассказали о главных датах, цифрах и фактах Второй мировой.

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