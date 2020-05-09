День перемоги над нацизмом: як вшановують пам’ять героїв в Україні

Ми завжди вдячні і пам’ятаємо тих, хто ціною власного життя подарував нам мир. Понад 8 мільйонів українців загинуло в Другій світовій війні. В країні немає родини, яку б оминула та страшна біда.

Щороку ми вклоняємося і покладаємо квіти до могили невідомого солдата, обеліску Слави. На державному рівні відбуваються заходи, приурочені до Дня перемоги над нацизмом. Але цього року, через всесвітню пандемію коронавірусу, всі масові заходи скасовані, аби не допустити великої кількості захворювань і смертей.

Ті ж хто, хоче особисто вшанувати пам’ять загиблих, приходять до пам’ятників війни з дотриманням усіх санітарних норм.

Як країна вшановує пам’ять загиблих у Другій світовій війні – у сюжеті Костянтина Мельникова та Олега Корнієнко.

До слова, українські історики розповіли про головні дати, цифри і факти Другої світової.