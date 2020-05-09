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Факты / Видео / Украина

Российские мифы и новые фейки: историки о главных датах, цифрах и фактах Второй мировой

Вторая мировая или Великая отечественная? Кто и кого победил в этой страшной войне? Вопросы, на которые многие украинцы, согласно последним социологическим опросам, и сейчас не имеют однозначного ответа.

Значительная часть наших граждан до сих пор находятся под влиянием старых советских, а ныне и российских мифов, скрытия правды.

Акт капитуляции был подписан 8 мая 45-го года — в 23:01 минуте. И именно этот день, даже в советской кинохронике, сначала называли окончанием Второй мировой войны в Европе.

Но в России из-за разницы во времени это уже было 9 мая. И это Москва использовала, чтобы отмечать Победу не с Европой.

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Впрочем, по мнению историков, главное — не разница во времени, Кремль утверждал миф об исключительной заслуге Советского Союза в победе над нацизмом, нивелируя огромный вклад в крах Гитлера других государств.

Кстати, проведя в июне 45-го года парад победы, Сталин их запретил. И чествовать фронтовиков начали только через 20 лет. Ибо видели освобожденную Европу, видели другой уровень жизни, видели преступления красного режима, и были угрозой для Кремля.

Больше информации в сюжете Василий Сафьянюк на канале YouTube Фактов ICTV.

К слову, в День победы над нацизмом во Второй мировой войне в парке Вечной Славы пришла целая делегация из Киево-Печерской Лавры во главе с митрополитом Онуфрием.

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