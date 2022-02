Сегодня, 16 февраля, в День единения послы стран Европейского союза принесли цветы к мемориалу Стена памяти погибших за Украину в центре Киева.

На своей странице в Twitter представитель Евросоюза Матти Маасикас напомнил — Украина уже восемь лет противостоит вооруженной агрессии и Европа и дальше будет поддерживать официальный Киев.

On this Day of Unity, the EU Ambassadors laid flowers to the Wall of Remembrance at Mykhailivski in Kyiv. We are united in paying tribute to all who have fallen in the war against the aggressor since 2014.

Our support to Ukraine is unwavering. #StandWithUkraine pic.twitter.com/sXQoAjzaaq

— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) February 16, 2022