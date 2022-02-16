Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Україна / Суспільство

День єднання: посли Євросоюзу вшанували загиблих за Україну

Петро Дем'янчук

Сьогодні, 16 лютого, у День єднання посли країн Європейського союзу принесли квіти до меморіалу Стіна пам’яті загиблих за Україну, що у центрі Києва.

На своїй сторінці у Twitter представник Євросоюзу Матті Маасікас нагадав – Україна вже вісім років протистоїть збройній агресії і Європа й надалі підтримуватиме офіційний Київ.

Окрім того, квіти до стіни пам’яті поклали представники Данії, Грузії та Вірменії.

Паралельно пости з підтримкою України у День єднання опублікувала й низка інших країн.

У цей день посол Великої Британії привітала українців і заявила, що підтримка України непохитна.

Раніше президент Володимир Зеленський привітав українців із Днем єднання, і наголосив, що нас усіх об’єднує бажання жити в мирі та щасливо.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Очільник представництва ЄС в Україні розповів, чим може загрожувати визнання “Л/ДНР”
Очільник представництва ЄС в Україні розповів, чим може загрожувати визнання “Л/ДНР”
Мінекономіки Австрії: ФРН зупинить Північний потік-2 при новому вторгненні РФ в Україну
Мінекономіки Австрії: ФРН зупинить Північний потік-2 при новому вторгненні РФ в Україну
Більшість європейців вважають, що НАТО та ЄС повинні захистити Україну – опитування
Більшість європейців вважають, що НАТО та ЄС повинні захистити Україну – опитування
Країни Євросоюзу вважають неприпустимим відключення Росії від SWIFT – Bloomberg
Країни Євросоюзу вважають неприпустимим відключення Росії від SWIFT – Bloomberg
Для запровадження санкцій проти РФ достатньо паспортизації – Кулеба
Для запровадження санкцій проти РФ достатньо паспортизації – Кулеба
Боррель повідомив про дії ЄС на випадок, якщо Росія припинить постачання газу
Боррель повідомив про дії ЄС на випадок, якщо Росія припинить постачання газу
ЄС та Британія готують санкції проти газових проєктів РФ в разі вторгнення в Україну – FT
ЄС та Британія готують санкції проти газових проєктів РФ в разі вторгнення в Україну – FT
Європейський центробанк попередив кредиторів про можливі жорсткі санкції проти Росії – FT
Європейський центробанк попередив кредиторів про можливі жорсткі санкції проти Росії – FT
Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка