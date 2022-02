Сьогодні, 16 лютого, у День єднання посли країн Європейського союзу принесли квіти до меморіалу Стіна пам’яті загиблих за Україну, що у центрі Києва.

На своїй сторінці у Twitter представник Євросоюзу Матті Маасікас нагадав – Україна вже вісім років протистоїть збройній агресії і Європа й надалі підтримуватиме офіційний Київ.

On this Day of Unity, the EU Ambassadors laid flowers to the Wall of Remembrance at Mykhailivski in Kyiv. We are united in paying tribute to all who have fallen in the war against the aggressor since 2014.

Our support to Ukraine is unwavering. #StandWithUkraine pic.twitter.com/sXQoAjzaaq

— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) February 16, 2022