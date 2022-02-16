Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем единения и подчеркнул, что нас всех объединяет желание жить в мире и счастливо.

Об этом он отметил в начале телемарафона ко Дню единения.

– Сегодня важный день – День единения. Всех нас. Мы разные. Разного возраста, разного пола, из разных городов, разных регионов, разных профессий, разных талантов, разных знаний, языков, религий, но объединяет нас единственное желание — желание жить, жить в мире, жить счастливо, одной семьей, с детьми, с родителями, – сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что украинцы на все это имеют полное право, ведь мы у себя дома – в Украине.

– И никто наш дом не будет так любить, как мы любим, и никто, только мы вместе сможем наш дом защитить. С Днем единения, сине-желтые! С Днем единения, Украина! Восток, запад, юг, север – звучит только вместе, но звучит сильно, – сказал Владимир Зеленский.

Напомним, что президент Владимир Зеленский 14 февраля подписал указ о награждении в Украине 16 февраля Дня единения.

Сразу после этого Кабинет министров принял постановление с планом мероприятий ко Дню единения.