Деолигархизация и дела Майдана – главные темы согласительного совета

После двухнедельного перерыва, депутаты снова собираются в парламенте. Турборежим обещают не изменять. Говорят, что законопроектов много, а к новому году имеют лишь две пленарные недели.

За это время хотят рассмотреть более сотни законов. Но спикер подчеркивает, что главное в их работе не скорость, а качество. Поэтому уже на этой неделе планируют проголосовать за экономические законопроекты и документы, которые разблокируют работу Верховного суда.

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Также попытаются взяться за избирательный кодекс. Потому что поправок к нему накопилось более 1,5 тыс. Среди них и введения открытых списков. Поэтому Дмитрий Разумков сразу призывает депутатов к конструктиву.

А еще в планах депутатов демонополизировать рынок спирта и начать процесс деолигархизации. Но самое главное голосования на этой неделе – это поправки в закон о ГБР.

Президент Владимир Зеленский попросил, чтобы народные избранники вне очереди рассмотрели этот документ. Он дает право ГБР продолжить расследовать дела времен Евромайдана, потому что Генпрокуратура еще 20 ноября потеряла эти функции.

Уже 6 декабря депутаты на часе вопросов к правительству хотят услышать отчет Министерства цифровой трансформации. Ведь ведомство работает более трех месяцев, поэтому время рассказать о своих результатах.

Напомним, Комитет избирателей Украины проанализировал работу действующей и предыдущей власти в первые месяцы их работы.

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