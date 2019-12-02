Комитет избирателей Украины проанализировал работу действующей и предыдущей власти в первые месяцы их работы.
Комитет избирателей анализировал работу президента, Верховной Рады и Кабмина.
Владимир Зеленский за шесть месяцев совершил восемь зарубежных визитов. Петр Порошенко за этот же период в 2014 году совершил девять визитов.
За первые полгода Петр Порошенко собирал СНБО восемь раз, Владимир Зеленский – четыре. У Петра Порошенко законами стали 70% его законопроектов, у действующего президента – 24%.
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Что касается деятельности правительства, то за первые три месяца работы Кабмина Алексея Гончарука показатель успешности законодательных предложений правительства составил 14%, у Арсения Яценюка – 26%.
Верховная Рада IX созыва за первые три месяца приняла 72 закона. Всего было подано 1 193 законопроекта, проведено 39 пленарных заседаний.
Верховная Рада VIII созыва приняла 60 законов. Всего подан 1 831 законопроект, проведено 28 заседаний.
Подытоживая эту статистику, председатель КИУ Алексей Кошель отметил, что на самом деле количественные результаты работы часто вполне сопоставимыми.
К слову, ранее Факты ICTV писали, кто из народных депутатов получил компенсацию за аренду жилья.
Источник: КВУ