Десятки тысяч танцоров и масштабное шоу: в Рио-де-Жанейро проходит карнавал

В Бразилии продолжается всемирно известный карнавал. На арену Cамбодрома в Рио-де-Жанейро вышли десятки тысяч танцоров, которые тщательно готовились к шоу. На карнавале представили африканские мотивы, библейские сцены и устроили целый бразильский квартал.

Задача зрителей – выбрать лучшую школу самбы. По традиции, на открытии мэр передает ключи от города королю карнавала. Власти Рио планирует, что праздник принесет в бюджет почти $150 млн. Карнавал продлится до 25 февраля, в нем примут участие более 7 млн человек.

Напомним, празднование чемпионства Фламенго в Бразилии вылилось в столкновения фанатов с полицией.

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