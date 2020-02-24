Десятки тисяч танцюристів та масштабне шоу: у Ріо-де-Жанейро триває карнавал

У Бразилії триває всесвітньо відомий карнавал. На арену Cамбодрому в Ріо-де-Жанейро вийшли десятки тисяч танцюристів, які ретельно готувалися до шоу. На карнавалі представили африканські мотиви, біблейські сцени та влаштували цілий бразильський квартал.

Завдання глядачів – обрати найкращу школу самби. За традицією, на відкритті мер передає ключі від міста королю карнавалу. Влада Ріо планує, що свято принесе до бюджету майже $150 млн. Карнавал триватиме до 25 лютого, в ньому візьмуть участь понад 7 млн людей.

Нагадаємо, святкування чемпіонства Фламенго у Бразилії вилилося у сутички фанатів з поліцією.

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