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Дезинфекторы вместо туристов. Италия начала активно бороться с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения считает, что уже к началу лета эпидемия может закончиться — если все страны совместно будут бороться с опасной болезнью. Однако пока количество больных растет. Только в Италии за сутки зафиксировали 189 смертей. В общем жертв — 1016, а зараженных — более 15 тыс.

Итальянское правительство усилило карантинные мероприятия. В Венеции, где обычно не протолкнуться от туристов, на улицах — только работники- дезинфекторы. В регионе закрыли рестораны и магазины. Ближайшие несколько недель будут работать только продуктовые супермаркеты и аптеки. Врачи призывают итальянцев прекратить недооценивать опасность. Детали в сюжете Андрея Гетьмана.

Напомним, Чехия и Колумбия объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса.

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