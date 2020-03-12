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Дезінфектори замість туристів. Італія почала активно боротися з коронавірусом

Всесвітня організація охорони здоров’я вважає, що вже до початку літа епідемія може закінчитися – якщо усі країни спільно боротимуться з небезпечною хворобою. Однак поки кількість недужих зростає. Лише в Італії за добу зафіксували 189 смертей. Загалом жертв – 1016, а заражених – понад 15 тис.

Італійський уряд посилив карантинні заходи. У Венеції, де зазвичай, не проштовхнутися від туристів, на вулицях – лише працівники-дезінфектори. В регіоні закрили ресторани й магазини. Найближчі кілька тижнів працюватимуть лише продуктові супермаркети й аптеки. Лікарі закликають італійців припинити недооцінювати небезпеку. Деталі у сюжеті Андрія Гетьмана.

Нагадаємо, Чехія та Колумбія оголосили надзвичайний стан через коронавірус.

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