Бриллиантовая посылка. Таможенники обнаружили 23 драгоценных камни в пакете из Индии

Киевские таможенники обнаружили в международной посылке из Индии 23 бриллианты. Отправка следовало на адрес винничанина.

В декларации значилось, что в пакете искусственные камни стоимостью 2,5 тыс. индийских рупий, это 960 гривен. Определить, что это бриллианты, таможенники смогли с помощью детектора драгоценных камней.

Поскольку в декларации были недостоверные сведения о товаре, бриллианты изъяли и отправили на дополнительную экспертизу.

Также ранее таможенники в аэропорту Борисполь обнаружили рекордную партию необработанного янтаря, который пытались вывезти в Китай. Общий вес изъятых камней составил 285 кг.

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