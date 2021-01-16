Діамантова посилка. Митники виявили 23 дорогоцінні камені у пакунку з Індії

Київські митники виявили у міжнародній посилці з Індії 23 діаманти. Відправлення прямувало на адресу вінничанина.

У декларації значилося, що у пакунку штучне каміння вартістю 2,5 тис. індійських рупій, це 960 гривень. Визначити, що це діаманти, митники змогли за допомогою детектора дорогоцінного каміння.

Оскільки в декларації були недостовірні відомості про товар, діаманти вилучили і відправили на додаткову експертизу.

Також раніше митники в аеропорті Бориспіль виявили рекордну партію необробленого бурштину, який намагалися вивезти до Китаю. Загальна вага вилученого каміння склала 285 кг.

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