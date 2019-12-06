Дед Мороз не придет: почему украинцы празднуют День Святого Николая

Многие украинцы сейчас задумываются – с кем знакомить своих детей, о ком рассказывать как о добром волшебнике в мире, кто будет приносить подарки и в чьи чудеса внушать веру. С одной стороны Дед Мороз – персонаж советский, с другой – для многих именно он традиционный. Святой Николай и его праздник были запрещены советской властью. И поэтому в свое время он уступил Деду Морозу. Но сейчас возрождается именно эта традиция. Николай – это реальная историческая фигура.

Дед Мороз пришел к нам в 1937 году, в период крупнейших политических репрессий в Советском Союзе. По указанию Кремля, этот персонаж встречал гостей в московском Доме союзов. Целью Москвы было уничтожить церковные традиции украинцев, поэтому вместо религиозной фигуры Святого Николая был придуман абсолютно светский и не обремененный духовным смыслом герой – Дед Мороз.

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В последнее время Святой Николай уже начал понемногу вытеснять из нашего сознания Деда Мороза. Все больше украинцев празднуют и ожидают подарков именно 19 декабря. Так делает и Таша. Она мама двух сыновей и основательница детского сада, где детей воспитывают в украинских традициях.

Таша убеждена, сама идея праздника – гораздо глубже, чем просто обмен подарками.

В саду Таши есть даже большая книга, куда каждый ребенок записывает свои маленькие добрые дела, о которых непременно хочет рассказать Святому Николаю.

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