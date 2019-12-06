Дід Мороз не прийде: чому українці святкують День Святого Миколая

Чимало українців нині задумуються – з ким знайомити своїх дітей, про кого розповідати як про найдобрішого чарівника у світі, хто приноситиме подарунки і в чиї дива вселяти віру. З одного боку Дід Мороз – персонаж радянський, з іншого – для багатьох саме він традиційний. Святий Миколай і його свято були заборонені радянською владою. І тому свого часу він поступився Діду Морозу. Але нині відроджується саме ця традиція. Миколай – це реальна історична постать.

Дід Мороз прийшов до нас у 1937 році, в період найбільших політичних репресій у Радянському Союзі. За вказівкою Кремля, цей персонаж зустрічав гостей у московському Будинку союзів. Метою Москви було знищити церковні традиції українців, тому замість релігійної постаті Святого Миколая був вигаданий абсолютно світський і не обтяжений духовним сенсом герой – Дід Мороз.

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Останнім часом Святий Миколай вже почав потроху витісняти з нашої свідомості Діда Мороза. Дедалі більше українців святкують і очікують подарунків саме 19 грудня. Так робить і Таша. Вона мама двох синів і засновниця дитячого садка, де діток виховують в українських традиціях.

Таша переконана, сама ідея свята – набагато глибша, ніж просто обмін подарунками.

У садочку Таші є навіть велика книга, куди кожна дитина записує свої маленькі добрі справи, про які неодмінно хоче розповісти Святому Миколаю.

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