Дырявые сиденья, просроченные аптечки и недобросовестные водители – состояние маршруток в Украине

У украинских маршруток отпадают колеса и двери, в креслах большие дыры, водители все время разговаривают по телефону и отказывают льготникам, аптечки отжили свое, билетные кассы незаполненные, в маршрутных листах отсутствуют отметки медиков и механиков. Однако инспекторы Укртрансбезопасности ничего сделать не могут, потому что для контроля не хватает людей и полномочий.

На перевозчиков за выявленные недостатки инспекторы составляют акты. Но водители подписывать документы отказываются. Инспекторы Укртрансбезопасности говорят: так почти каждый раз. Запретить движение транспорта даже с выявленными нарушениями не имеют права. А ежедневно проверять, учел ли водитель замечания, не могут.

Руководство Укртрансбезопасности уже попросило Кабмин разрешить увеличить количество инспекторов, ибо, кроме пассажирских перевозок, они должны контролировать еще и фуры. Просят чиновников и расширить полномочия службы.

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В КГГА говорят: в столице 17 частных перевозчиков, с которыми заключены соглашения. Кто именно будет возить на конкретном маршруте – решает конкурс. Чтобы получить право зарабатывать миллионы гривен на автобусных перевозках, нужны минимальные вложения – бухгалтер, механик, стол, медицинский журнал, ремонтная яма и транспорт. В мэрии признают: часто те, кто хочет победить, прибегают к обману – декларируют одно, а делают другое.

В этом году уже разорвали соглашения с 5 перевозчиками. Но вряд ли это кого-то остановило, потому что штраф за работу без соглашения с КГГА мизерный – 510 грн.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в Харькове на ходу загорелась маршрутка с пассажирами.

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