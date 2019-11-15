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Діряві сидіння, протерміновані аптечки та недобросовісні водії – стан маршруток в Україні

В українських маршруток відпадають колеса та двері, у кріслах великі дірки, водії весь час розмовляють по телефону та відмовляють пільговикам, аптечки віджили своє, квиткові каси незаповнені, у маршрутних листах відсутні відмітки медиків та механіків. Проте інспектори Укртрансбезпеки нічого вдіяти не можуть, бо для контролю не вистачає людей і повноважень.

На перевізників за виявлені недоліки інспектори складають акти. Та водії підписувати документи відмовляються. Інспектори Укртрансбезпеки кажуть: так майже щоразу. Заборонити рух транспорту навіть з виявленими порушеннями не мають права. А щодня перевіряти, чи врахував водій зауваження, не можуть.

Керівництво Укртрансбезпеки вже попросило Кабмін дозволити збільшити кількість інспекторів, бо ті, окрім пасажирських перевезень, вони мають контролювати ще й фури. Просять чиновників і розширити повноваження служби.

Читайте: Перевірка міжміських маршруток на Черкащині: у якому стані та штрафи

У КМДА кажуть: у  столиці 17 приватних перевізників, з якими  укладені угоди. Хто саме буде возити на конкретному маршруті – вирішує конкурс.  Аби отримати право заробляти мільйони гривень на автобусних перевезеннях, потрібні мінімальні вкладення – бухгалтер, механік, стіл, медичний журнал, ремонтна яма і транспорт. У мерії визнають: часто ті, хто хоче перемогти, вдаються до обману – декларують одне, а роблять інше.

Цього року вже розірвали угоди з 5 перевізниками. Але навряд чи це когось зупинило, бо штраф за роботу без угоди з КМДА мізерний – 510 грн.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як у Харкові на ходу загорілася маршрутка з пасажирами.

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