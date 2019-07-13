В Харькове на ходу загорелась маршрутка с пассажирами
В Харькове на ходу загорелась маршрутка с пассажирами.
Это произошло днем 13 июля на Холодной горе, в частном секторе на окраине города. Задымления в салоне увидел водитель маршрутки и экстренно высадил пассажиров.
Читайте: В Днепре на ходу загорелась маршрутка
Пламя охватило салон, спасатели потушили огонь за 20 минут. Предварительная причина возгорания – замыкание, никто не пострадал.
Напомним, 22 июня на станции 169 километр в Днепропетровской области во время движения загорелась электричка.
2019-07-13Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.