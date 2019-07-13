В Харькове на ходу загорелась маршрутка с пассажирами

В Харькове на ходу загорелась маршрутка с пассажирами.

Это произошло днем 13 июля на Холодной горе, в частном секторе на окраине города. Задымления в салоне увидел водитель маршрутки и экстренно высадил пассажиров.

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Пламя охватило салон, спасатели потушили огонь за 20 минут. Предварительная причина возгорания – замыкание, никто не пострадал.

Напомним, 22 июня на станции 169 километр в Днепропетровской области во время движения загорелась электричка.

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