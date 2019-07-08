Дырявая крыша, прогнивший потолок и пол: как живут бывшие нефтяники на Ивано-Франковщине

Протекает крыша, трескаются и рассыпаются стены, один туалет на весь дом, без воды, канализации и отопления. В селе Бытков когда-то был мощный нефтяной промысл. Там остались ведомственные дома. Четверть века назад их признали аварийными, но люди продолжают там жить без элементарных условий.

На 30 квадратных метрах живет три поколения – четверо взрослых и двое детей. Кроме стен здесь нет никаких условий, говорит Светлана. Туалет на улице – один на весь дом. Живут без отопления, воды и канализации.

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Домам 100 лет, их строили еще при Польше. Полвека назад сюда поселили людей, которые работали на нефтяном промысле. В этом доме жили 8 семей, остались только 4. Остальные сбежали из руин – кто к родственникам, кто-то арендует или купил свое жилье.

Эти сооружения признали аварийным еще в 1990-х годах. Жителей постепенно выселяли – взамен давали квартиры в райцентре Надворная.

Госпожу Юстину с четырьмя детьми уже раз переселили – вместо квартиры переехала в соседний барак. Пенсионерка живет на втором этаже. Над ней дырявая крыша, насквозь прогнивший потолок и даже пол.

Спасти собственными силами деревянный дом, который от старости рассыпается на глазах, люди не могут. 5 лет обещали решить проблемы, собирали необходимые документы. С тех пор квартплату не платят, но за домами никто не смотрит.

В Быткове осталось 20 подобных развалюх, в них живет более 230 человек. Сюда не может попасть ни скорая, ни пожарная – проезда нет. Нефтяники дорогу подсыпают только когда едут на скважину, последний раз это было два года назад. Людям приходится каждый раз идти пешком полтора километра.

В Укрнафте еще 5 лет назад подсчитали: чтобы всех переселить, надо 20 миллионов гривен. Людям предложили переехать в реконструированного общежития. Это должны быть 18 однокомнатных и 12 двухкомнатных квартир, с отдельным санузлом, ванной и кухней. Стоимость проекта 7 миллионов гривен, но большинство отказалось.

Между тем в Быткове и близлежащих селах не прекращают выкачивать нефть – в этом году ее добывают на 6% больше. Но вот о людях, которые отдали промыслу годы жизни, здесь, похоже, забыли.

Напомним, единственный деревянный дом в Днепре на грани разрушения.

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