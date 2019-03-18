На другой берег можно не доехать: аварийный мост в Николаеве

Аварийный Южнобугский мост в Николаеве ежедневно подвергает опасности тысячи людей. Еще в 2017-м в здании, которому более полувека, эксперты обнаружили многочисленные нарушения конструкции. До сих пор городская власть ищет проектировщика капитального ремонта. Чтобы уберечь мост до начала работ, вывесили дорожные знаки запрета движения грузовиков весом более 20 тонн.

Однако знаки не действуют: мост – часть международной трассы, и здесь разрешены 40-тонные грузовики. Поэтому, водителей можно только предупредить об опасности.

Укртрансбезопасность и патрульные останавливают грузовики при въезде на Южнобугский городов из Одессы – водителей предупреждают об аварийности здания. Машинам, тяжелее 20 тонн, предлагают другой путь.

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Водители и сами чувствуют – путепровод шатается. Но единственный объезд – это крюк в 200 км через Вознесенск разбитой дороге и другим аварийным мостом. Полтора года городские власти ищут проектировщика капитального ремонта.

Николаевская власть десять лет обращается к государству забрать городов на свой баланс, и зря. Поэтому просит выделить хотя бы деньги на капитальный ремонт. Это не менее 350 млн грн. И на время ремонта нужна альтернативная схема движения, чтобы не парализовать порты и промышленные предприятия Николаева, Одессы и Херсона.

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