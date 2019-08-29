Дети будут учиться в клубе и сельсовете: на Прикарпатье грибок разъел 230-летнюю школу

400 детей в одной из горных школ на Прикарпатье первого сентября будут учиться в сельсовете, клубе и в интернате. Первый этаж Красноильской школы буквально разъела плесень, за пол года ремонт в школе так и не сделали, поэтому учебный процесс детям придется начать за ее пределами.

Грибок в школе появился три года назад, когда рядом выкопали котлован для нового корпуса. Средства на реанимацию старой школы и строительство новой части обещают дать из госбюджета.

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Старой школе уже 230 лет.

Печное отопление, внутренних туалетов нет, столовая в соседнем корпусе, еще и не работает. В четырех кабинетах учиться шесть классов начальной школы.

В Красноильской школе 430 учеников, о достройке хотя бы одного корпуса просят более 30 лет.

Первый этаж плесень уничтожила полностью – она ​​повсюду, в классах учиться нельзя. Школу построили без гидроизоляции и водоотвода, здание всегда замокала.

С первого сентября старшеклассники снова будут учиться на втором этаже школы. Часть детей отправят в здание сельского совета, клуба и в пришкольный интернат.

Школа в Красноильске не просто расположена в высокогорном районе, детям сюда трудно добираться. Это еще и опорное заведение, здесь годами ждут ремонт и обновление, потому что без образовательного учреждения – никак.

Напомним, запрета невакцинированным детям посещать учебные заведения в Киеве не будет. Об этом заявил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

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