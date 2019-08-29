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Діти вчитимуться в клубі та сільраді: на Прикарпатті грибок роз’їв 230-річну школу

400 дітей в одній із гірських шкіл на Прикарпатті першого вересня навчатимуться у сільраді, клубі та в інтернаті. Перший поверх Красноїльської школи буквально роз’їла пліснява, за пів року ремонт у школі так і не зробили, тому навчальний процес дітям доведеться розпочати за її межами.

Грибок у школі з’явився три роки тому, коли поруч викопали котлован для нового корпусу. Кошти на реанімацію старої школи та будівництво нової частини обіцяють дати з держбюджету.

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Старій школі вже 230 років.

Пічне опалення, внутрішніх туалетів немає, їдальня в сусідньому корпусі, ще й не працює. В чотирьох кабінетах вчитиметься шість класів молодшої школи.

У Красноїльській школі 430 учнів, про добудову хоча б одного корпусу просять понад 30 років.

Перший поверх пліснява знищила повністю – вона повсюди, у класах вчитися не можна. Школу звели без гідроїзоляції та водовідведення, будівля завжди замокала.

З першого вересня старшокласники знову навчатимуться на другому поверсі школи. Частину дітей відправлять у будівлю сільської ради, клубу та в пришкільний інтернат.

Школа в Красноїльську не просто розташована у високогірному районі, дітям сюди важко добиратися. Це ще й опорний заклад, тут роками чекають на ремонт та оновлення, бо без освітнього закладу – ніяк.

Нагадаємо, заборони невакцинованим дітям відвідувати заклади освіти у Києві не буде. Про це заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

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