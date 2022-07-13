Дмитрий Шуров о концертах на передовой: Хочу каждый день напоминать, за что мы воюем

Солист проекта Pianoбой Дмитрий Шуров рассказал, как выступает на передовой для военных.

— Когда мы приезжаем к ребятам — это либо в части поля, или в больших локациях. Концерты происходят в статусе полной секретности. Например, я получаю звонок: Димон, утром едем, точка сбора такая. Куда мы едем, сколько концертов дадим — никогда не знаем. Есть определенные люди, которые отвечают за то, чтобы все происходило там относительно безопасно и актуально, — признался Дмитрий.

Артист добавил, что за день могла быть пять, и даже шесть концертов, которые радовали наших защитников.

— Это не те мирные концерты. В первый месяц войны музыка для меня умерла на некоторое время. Именно эти концерты возобновили во мне желание творить музыку и играть ее. Ты видишь людей, которым намного сложнее — пожарникам, сотрудникам ГСЧС, военным. Бывало, огромный комбат подходит ко мне после концерта, и говорит: Дмитрий, ну ты меня сегодня так растрогал — что мы теперь будем делать? Видишь, у командира слеза идет, — делится эмоциями Шуров.

Артист добавил что сейчас наши люди нуждаются в настоящем рок-н-ролле, ведь украинцы очень небезразличны к жизни — музыкант хочет каждый день напоминать, за что мы воюем.

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