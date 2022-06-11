ТНМК во время отпуска от службы провели благотворительный концерт в Днепре

Вокалист Олег Фагот Михайлюта, бас-гитарист Константин Жуйков и гитарист Ярослав Веревкин сейчас не только артисты, но и военные. Несут службу в терробороне, Нацгвардии и ВСУ. Чтобы сыграть на благотворительном концерте, участники группы ТНМК получили отпуска.

Это первый концерт группы в метро для сотен днепрян, пришедших послушать основателей украинского хип-хопа.

Главная цель таких благотворительных концертов – помощь армии. Вход на концерт свободный, но каждый желающий может перевести деньги. Все идет на нужды военных. Сейчас собирают €18 тыс. на карету скорой помощи для оперативного командования “Восток”.

Сейчас, говорят участники группы, каждый украинец приближает победу, чем может: кто в тылу, кто с оружием в руках, а кто — с музыкальными инструментами.

— Никто уже не будет спорить, что мощный фронт и мощный ноль это благодаря тому, что мощный тыл существует, а мощный тыл существует потому, что все на своих местах все равно так или иначе делают свое дело, платят налоги и поддерживают военных, — говорит вокалист группы ТНМК Олег Фагот Михайлюта.

Это второй благотворительный фестиваль БезВИЗ БезВойны, проходящий в днепровском метро. Организаторы говорят, что, несмотря на сложности, готовы проводить концерты регулярно.

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