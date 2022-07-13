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Дмитро Шуров про концерти на передовій: Хочу щодня нагадувати, за що ми воюємо

Яна Брензей Ведуча Вікна Новини

Соліст проєкту Pianoбой Дмитро Шуров розповів, як виступає на передовій для військових.

– Коли ми приїжджаємо до хлопців – це або у частині поля, або у великих локаціях. Концерти відбуваються у статусі повної секретності. Наприклад, я отримую дзвінок: Дімон, вранці їдемо, точка збору така. Куди ми їдемо, скільки концертів дамо – ніколи не знаємо. Є певні люди, які відповідають за те, щоби все відбувалося там відносно безпечно та актуально, – зізнався Дмитро.

Артист додав, що за день могло бути п’ять і навіть шість концертів, які радували наших захисників.

– Це не ті мирні концерти. Першого місяця війни музика для мене померла на деякий час. Саме ці концерти відновили в мені бажання творити музику та грати її. Ти бачиш людей, яким набагато складніше – пожежникам, співробітникам ДСНС, військовим. Бувало, величезний комбат підходить до мене після концерту, і каже: Дмитре, ну ти мене сьогодні так зворушив – що ми тепер робитимемо? Бачиш, у командира сльоза йде, – ділиться емоціями Шуров.

Артист додав, що зараз наші люди потребують справжнього рок-н-ролу, адже українці дуже небайдужі до життя – музикант хоче щодня нагадувати, за що ми воюємо.

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