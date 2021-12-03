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Днепр обмелел: в Черкасской области вода отошла от берегов на десятки метров

Ирина Цимбал журналист Факты ICTV

Днепр в Черкасской области отошел от берегов на десятки, а кое-где и на 100 м. Это зафиксировал квадрокоптер. В Кременчугском водохранилище уровень воды за год упал на 40 см – впервые за последние 17 лет. Отрезанными от водоснабжения оказались притоки Днепра.

Рыбоохрана и экологи обеспокоены последствиями такого спуска воды – это приведет к гибели рыбы.

– Таким образом образуются отшнурованные участки, куда рыба попадает как в ловушку. Она отсюда не может выйти, а когда ледовое покрытие увеличивается, оно давит на воду и рыба может погибнуть. И это критическая ситуация сегодня для нашего водохранилища, – рассказал руководитель Черкасского рыбоохранного патруля Виктор Иванько.

Уровень воды в бассейнах водохранилищ контролирует Госагентство водных ресурсов. Здесь признают, что уровень воды в Кременчугском водохранилище вынуждены были снизить на 40 см, чтобы гидроэлектростанции смогли работать на полную мощность и не допустить веерных отключений в стране.

– К нам приходят письма из Укрэнерго, из СНБО. У нас были остановлены атомные станции – могла возникнуть аварийная ситуация, – объяснил Игорь Гопчак, начальник отдела обеспечения водными ресурсами Департамента управления водными ресурсами Госагентства водных ресурсов.

Экологов беспокоят последствия такого сброса воды. Во время морозов на мелководье погибнут моллюски и рыба. Зимовка бобров тоже под угрозой.

– Речь идет об огромных площадях, поскольку Кременчугское водохранилище имеет периметр более 800 км, и в целом это просто невероятные масштабы, поэтому, к сожалению, это может серьезно влиять на большое количество водных организмов, – рассказал заведующий кафедрой биологии, экологии и агротехнологий ЧНУ имени Богдана Хмельницкого. Александр Спрягайло.

Работники рыбоохранного патруля и рыбаки уже принялись спасать рыбу из отрезанных водоемов, прокапывая, где возможно, выход к большой воде. И считают убытки. Зимой их будет значительно больше.

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