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Дніпро обмілів: на Черкащині вода відійшла від берегів на десятки метрів

Ірина Цимбал журналістка Факти ICTV

Дніпро у Черкаській області відійшов від берегів на десятки, а подекуди й на 100 м. Це зафіксував квадрокоптер. У Кременчуцькому водосховищі рівень води за рік впав на 40 см – це вперше за останні 17 років. Відрізаними від постачання води лишилися притоки Дніпра.

Рибоохорона і екологи занепокоєні наслідками такого спуску води – це призведе до загибелі риби.

– Таким чином утворюються відшнуровані ділянки, куди риба потрапляє як у пастку. Вона звідси не може вийти, а коли льодове покриття збільшується, воно давить на воду і риба може загинути. І це критична ситуація сьогодні для нашого водосховища, – розповів керівник Черкаського рибоохоронного патруля Віктор Іванько.

Рівень води у басейнах водосховищ контролює Держагенство водних ресурсів. Тут визнають, що рівень води у Кременчуцькому водосховищі змушені були знизити на 40 см, щоб гідроелектростанції змогли працювати на повну і не допустити віялових відключень в країні.

– До нас приходять листи з Укренерго, з РНБО. У нас зупинені були атомні станції – могла виникнути аварійна ситуація, – пояснив Ігор Гопчак, начальник відділу забезпечення водними ресурсами Департаменту управління водними ресурсами Держагенства водних ресурсів.

Екологів непокоять наслідки такого скидання води. Під час морозів на мілководді загинуть молюски та риба. Зимівля бобрів також під загрозою.

– Йдеться про величезні площі, оскільки Кременчуцьке водосховище має периметр понад 800 км, і загалом це просто неймовірні масштаби, тому, на жаль, це може серйозно впливати на велику кількість водних організмів, – розповів завідувач кафедри біології, екології та агротехнологій ЧНУ імені Богдана Хмельницького Олександр Спрягайло.

Працівники рибоохоронного патруля і рибалки вже взялися рятувати рибу з відрізаних водойм, прокопуючи, де можливо, вихід до великої води. І рахують збитки. Взимку їх буде суттєво більше.

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