До осени маловероятно: когда может произойти перелом хода войны в Украине

Украина сменила стратегию и готовится переломить ход полномасштабной войны, считают иностранные СМИ. Военный эксперт Петр Черник откровенно проанализировал ситуацию на фронте и объяснил, согласен ли с этими утверждениями.

– Я бы так абсолютно не говорил, что ход войны уже переламывается на эту минуту. По моему мнению, предпосылки для того, чтобы этот ход войны сломать, могут появиться не на конец августа или начало сентября, а на самом деле где-то на середину осени. Почему? Считаю, что только тогда, когда мы получим по-настоящему серьезную авиацию. Наши союзники говорят о том, что это может произойти.

Петр Черник напомнил, что еще в начале июля Конгресс США выделил около $100 млн на подготовку украинских пилотов. По его мнению, Украина должна получить достаточное количество истребителей с ракетным вооружением, чтобы произошел перелом в полномасштабной войне.

— Вот когда такие самолеты класса F-16, американские F-15, а то и F-35, или скажем шведские Gripen появятся у нас в достаточном количестве (не менее 24 самолетов со всем ракетным вооружением, и класса воздух-воздух, чтобы сбивать авиацию россиян, и класса воздух-поверхность, чтобы наносить удары по скоплениям противника и логистическим складам, и в сопровождении радиоэлектронной борьбы), только тогда уместно и правильно говорить о переломе линии фронта. Я думаю, что быстрее осени это маловероятно, – считает военный эксперт.

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