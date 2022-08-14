Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Украина / Общество

До осени маловероятно: когда может произойти перелом хода войны в Украине

Юля Захарченко редактор ленты

Украина сменила стратегию и готовится переломить ход полномасштабной войны, считают иностранные СМИ. Военный эксперт Петр Черник откровенно проанализировал ситуацию на фронте и объяснил, согласен ли с этими утверждениями.

– Я бы так абсолютно не говорил, что ход войны уже переламывается на эту минуту. По моему мнению, предпосылки для того, чтобы этот ход войны сломать, могут появиться не на конец августа или начало сентября, а на самом деле где-то на середину осени. Почему? Считаю, что только тогда, когда мы получим по-настоящему серьезную авиацию. Наши союзники говорят о том, что это может произойти.

Истребитель F-35 Lightning II. Фото: Depositphotos

Петр Черник напомнил, что еще в начале июля Конгресс США выделил около $100 млн на подготовку украинских пилотов. По его мнению, Украина должна получить достаточное количество истребителей с ракетным вооружением, чтобы произошел перелом в полномасштабной войне.

— Вот когда такие самолеты класса F-16, американские F-15, а то и F-35, или скажем шведские Gripen появятся у нас в достаточном количестве (не менее 24 самолетов со всем ракетным вооружением, и класса воздух-воздух, чтобы сбивать авиацию россиян, и класса воздух-поверхность, чтобы наносить удары по скоплениям противника и логистическим складам, и в сопровождении радиоэлектронной борьбы),  только тогда уместно и правильно говорить о переломе линии фронта. Я думаю, что быстрее осени это маловероятно, – считает военный эксперт.

Читайте
Украинское сопротивление превзошло ожидания: глава британской разведки дал прогноз войны до конца года

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Экс-мер Купянска оказался коллаборантом: предателю грозит тюрьма
Экс-мер Купянска оказался коллаборантом: предателю грозит тюрьма
Обстрелы Никополя, Змиева и Николаева: что происходит на 172-е сутки войны (онлайн)
Обстрелы Никополя, Змиева и Николаева: что происходит на 172-е сутки войны (онлайн)
Спекулировали сборами для ВСУ: в Киевской области аферисты выманивали деньги от имени чиновников
Спекулировали сборами для ВСУ: в Киевской области аферисты выманивали деньги от имени чиновников
ВСУ уже бьют по армии РФ ракетами HARM? Западные СМИ пишут, как и где
ВСУ уже бьют по армии РФ ракетами HARM? Западные СМИ пишут, как и где
Законно ли вручение повесток нарушителям комендантского часа — объяснение ВСУ
Законно ли вручение повесток нарушителям комендантского часа — объяснение ВСУ
Мультфильмы для сохранения психического здоровья: как не выгореть волонтерам, как говорить с детьми о войне
Мультфильмы для сохранения психического здоровья: как не выгореть волонтерам, как говорить с детьми о войне
В оккупированном Бердянске прогремел взрыв — что известно
В оккупированном Бердянске прогремел взрыв — что известно
Россияне обстреляли временно оккупированный Энергодар, есть раненые — мэр
Россияне обстреляли временно оккупированный Энергодар, есть раненые — мэр
Знайшли помилку в тексті?
Помилка