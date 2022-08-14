До осені малоймовірно: коли може відбутися перелом ходу війни в Україні

Україна змінила стратегію та готується переломити хід повномасштабної війни, вважають іноземні ЗМІ. Військовий експерт Петро Черник відверто проаналізував ситуацію на фронті та пояснив, чи погоджується з цими твердженнями.

– Я б так абсолютно не говорив, що хід війни вже переламується на цю хвилину. На мій погляд, передумови для того, щоб цей хід війни зламати, можуть з’явитися не на кінець серпня чи початок вересня, а насправді десь на середину осені. Чому? Вважаю, що тільки тоді, коли ми отримаємо по-справжньому серйозну авіацію. Наші союзники говорять про те, що це може статися.

Петро Черник нагадав, що ще на початку липня Конгрес США виділив близько $100 млн на підготовку українських пілотів. На його думку, Україна має отримати достатню кількість літаків-винищувачів з ракетним озброєнням, щоб відбувся перелом у повномасштабній війні.

– От коли такі літаки класу F-16, американські F-15, а то й F-35, або скажімо шведські Gripen з’являться у нас в достатній кількості (не менше 24 літаків з усім ракетним озброєнням, і класу повітря-повітря, щоб збивати авіацію росіян, і класу повітря-поверхня, щоб завдавати ударів по скупченнях противника та логістичних складах, і в супроводі радіоелектронної боротьби), то тільки тоді доречно та правильно говорити про перелом лінії фронту. Я думаю, що швидше осені це малоймовірно, – вважає військовий експерт.

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