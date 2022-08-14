Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Україна / Суспільство

До осені малоймовірно: коли може відбутися перелом ходу війни в Україні

Юля Захарченко редакторка стрічки

Україна змінила стратегію та готується переломити хід повномасштабної війни, вважають іноземні ЗМІ. Військовий експерт Петро Черник відверто проаналізував ситуацію на фронті та пояснив, чи погоджується з цими твердженнями.

– Я б так абсолютно не говорив, що хід війни вже переламується на цю хвилину. На мій погляд, передумови для того, щоб цей хід війни зламати, можуть з’явитися не на кінець серпня чи початок вересня, а насправді десь на середину осені. Чому? Вважаю, що тільки тоді, коли ми отримаємо по-справжньому серйозну авіацію. Наші союзники говорять про те, що це може статися.

Винищувач F-35 Lightning II. Фото: Depositphotos

Петро Черник нагадав, що ще на початку липня Конгрес США виділив близько $100 млн на підготовку українських пілотів. На його думку, Україна має отримати достатню кількість літаків-винищувачів з ракетним озброєнням, щоб відбувся перелом у повномасштабній війні.

– От коли такі літаки класу F-16, американські F-15, а то й F-35, або скажімо шведські Gripen з’являться у нас в достатній кількості (не менше 24 літаків з усім ракетним озброєнням, і класу повітря-повітря, щоб збивати авіацію росіян, і класу повітря-поверхня, щоб завдавати ударів по скупченнях противника та логістичних складах, і в супроводі радіоелектронної боротьби), то тільки тоді доречно та правильно говорити про перелом лінії фронту. Я думаю, що швидше осені це малоймовірно, – вважає військовий експерт.

Читайте
Український опір перевершив очікування: очільник британської розвідки дав прогноз війни до кінця року

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Ексмер Куп’янська виявився колаборантом: зраднику загрожує в’язниця
Ексмер Куп’янська виявився колаборантом: зраднику загрожує в’язниця
Обстріли Нікополя, Змієва та Миколаєва: що відбувається на 172-гу добу війни (онлайн)
Обстріли Нікополя, Змієва та Миколаєва: що відбувається на 172-гу добу війни (онлайн)
Спекулювали зборами для ЗСУ: на Київщині аферисти виманювали гроші від імені чиновників
Спекулювали зборами для ЗСУ: на Київщині аферисти виманювали гроші від імені чиновників
ЗСУ вже б’ють по армії РФ ракетами HARM? Західні ЗМІ пишуть, як і де
ЗСУ вже б’ють по армії РФ ракетами HARM? Західні ЗМІ пишуть, як і де
Чи законне вручення повісток порушникам комендантської години – пояснення ЗСУ
Чи законне вручення повісток порушникам комендантської години – пояснення ЗСУ
Мультфільми для збереження психічного здоров’я: як не вигоріти волонтерам, як говорити з дітими про війну
Мультфільми для збереження психічного здоров’я: як не вигоріти волонтерам, як говорити з дітими про війну
В окупованому Бердянську прогримів вибух – що відомо
В окупованому Бердянську прогримів вибух – що відомо
Росіяни обстріляли тимчасово окупований Енергодар, є поранені – мер
Росіяни обстріляли тимчасово окупований Енергодар, є поранені – мер
Знайшли помилку в тексті?
Помилка