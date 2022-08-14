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Факты / Украина / Общество

Украинское сопротивление превзошло ожидания: глава британской разведки дал прогноз войны до конца года

Юля Захарченко, редактор ленты
Украинское сопротивление превзошло ожидания: глава британской разведки дал прогноз войны до конца года

Украина и страна-агрессор Россия вероятнее всего не будут осуществлять решающие военные действия в течение этого года. Так считает глава военной разведки Великобритании и генерал-лейтенант Джим Хоккенхалл.

Руководитель разведки отметил, что внимательно следит за потенциальным использованием ядерного оружия российской армией. По его словам, он все больше убеждался в том, что Российская Федерация планирует полномасштабное вторжение в Украину, в ноябре 2021 года.

За неделю до полномасштабного нападения страны-агрессора он решил опубликовать в соцсети Twitter карту с приблизительными планами России. Хоккенхалл рассказал, что это было нелегко, однако людям нужно было донести информацию.

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Он считает, что это помогло россиянам остановить проведение псевдоопераций под украинским флагом, с помощью которых оккупанты планировали сделать украинцев или западные страны инициаторами войны.

Генерал убежден, что сила западного единства и украинское сопротивление превзошли все ожидания. По его мнению, российская армия терпит неудачу, а управление и логистика РФ очень плохие, поскольку между московским политическим и военным классом не хватает доверия.

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Источник: BBC Украина
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